Wim Bulten in opspraak door een vibrator

Kamerverhuurder Wim Bulten heeft een huurder uitgelachen vanwege haar verdwenen vibrator. Dat is te zien in een uitzending van het BNN-programma #BOOS.

In de uitzending, gepresenteerd door Tim Hofman, gaat hij op pad met een huurder om verhaal te halen bij Bulten.Huurder Petra mocht van Bulten haar spullen in een leegstaande kamer neerzetten, zodat ze die later kon verkopen. Bulten had het plan om de woning te gaan verbouwen in een later stadium. Op een zeker moment verdwenen er echter allerlei spullen van Petra uit de leegstaande kamer. Bulten besloot daarop om eerder te beginnen met de verbouwing.Petra: 'Toen de spullen waren verdwenen, kon ik een afspraak krijgen. Er werd gezegd: zeg maar wat er mist, dan kan je een vergoeding krijgen. Die vergoeding heb ik nooit gekregen. Het ging om van alles, van leggings, jassen van 100 euro en meer.' Het totaalbedrag was net iets onder de 1.000 euro.In het filmpje is te zien dat Wim Bulten het lijstje niet serieus heeft genomen, omdat er een vibrator op stond. Bulten: 'Het is bij ons als een grapje opgevat. Sorry hoor, maar dan ben je bij ons in de prullenbak terecht gekomen. Dan moet je bij een ander adres wezen. Als je met een vraag bij ons komt met zoiets erop.' Het gesprek valt hierop stil, waarop Petra zegt: 'Dan belandt het in de prullenbak?'De hele aflevering van #BOOS is hier te zien:Wim Bulten is een van de grootste verhuurders van studentenkamers en bedrijfspanden in de stad Groningen. Hij staat bekend om zijn moeilijke omgangsvormen met omwonenden van panden die hij bezit en vaak aan het verbouwen is. Recent verloor Bulten een rechtszaak over de verbouwing van een pand aan de Haddingestraat in de Stad.In een reactie laat Wim Bulten weten dat hij de ophef niet goed begrijpt. Hij zegt dat hij de ophef nogal lachwekkend vindt. Bovendien, stelt hij, was de verbouwing al bezig tijdens de diefstal: 'Ik snap eigenlijk niet waarom ze naar mij toekomt. Ze moet eigenlijk bij de aannemer zijn, omdat de spullen zijn verdwenen tijdens de verbouwing. Ten tweede was het een heel verhaal met die lijst. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat er iemand is komen aanzetten met een lijst waar een vibrator op stond.'