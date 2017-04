Noord Vandaag: Groningen kleurt oranje

Het zal niemand ontgaan zijn: onze provincie kleurde oranje op Koningsdag. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Op het festival Kingsland in Stad stond een bijzondere recordpoging op het programma: op meerdere locaties met 150.000 man tegelijk het Wilhelmus zingen.Woensdag was de 'echte' lintjesregen, op Koningsdag was het de beurt aan de RTV Noord-lintjes. Luc Koning, de stille kracht van basketbalclub Donar, is een van de gelukkigen. Hoe vindt hij dat? En waarom kreeg hij het lintje?- Anita Schuiling mag dineren met de koning- Rob Mulder dook in het oranje feestgedruis- De voetballers van Borgercompagnie verloren met 40-0 van PJC. Hoe kan dat?Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist