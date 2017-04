Geen doorstart voor De Schoenenfabriek

De Schoenenfabriek in Groningen maakt geen doorstart. Dat schrijft bedrijfsleider Joël Timmerman op LinkedIN.

'We waren heel ver, alleen hebben we geen deal kunnen maken met de verhuurder van het pand in Groningen.'Het mislukken van een doorstart wordt bevestigd door curator Pieter Lettinga.Herman Finkers droeg tijdens de Oudejaarsconference schoenen van De Schoenenfabriek en de winkel aan de Vismarkt in Stad won een prijs voor de beste winkelbelevenis in 2015. Medio maart werd bekend dat De Schoenenfabriek failliet ging. Toen werd ook duidelijk dat er gekeken zou worden naar een doorstart. Die is nu dus van de baan.Eigenaar Berend Ziengs vroeg het faillissement zelf aan, omdat de banken geen krediet meer gaven. Ze hadden geen vertrouwen meer in de zaak omdat die steeds zijn prognoses niet haalde. Volgens Ziengs was de zaak te snel gegroeid naar vijf filialen en te langzaam weer afgebouwd.De winkel zat naast Groningen ook in Assen, Zwolle en Leeuwarden. Die zijn al definitief gesloten.'Als de doorstart al door zou gaan, zou alleen het pand in Groningen weer open gaan. Maar de verhuurder wilde niet meegaan in een lagere prijs', zegt curator Pieter Lettinga. Hij stelt dat de resterende schuld ongeveer 2 miljoen euro is. De keten heeft nog een schoenenvoorraad ter waarde van een paar honderdduizend euro. Toch zal de winkel in Groningen niet lang openblijven. Lettinga: 'Want daar moet je weer apart personeel voor inhuren.'In totaal komen 34 personeelsleden op straat te staan.De aankondiging van het faillissement in maart maakte veel tongen los op Facebook. Bijna 300 mensen reageerden op het bericht.'Let wel: waar iets eindigt, begint vaak ook iets moois. Dus er zijn volop plannen', schrijft Timmerman in het bericht op LinkedIN, om eraan toe te voegen dat hij ook open staat voor een uitdaging bij een andere werkgever.