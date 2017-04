'Koningshuis weldaad voor de eenheid van ons land'

De koning vierde vandaag zijn vijftigste verjaardag. Er was in onze samenleving altijd een sterk republikeins sentiment: niemand zou door erfopvolging staatshoofd mogen zijn. Toch lijken weinigen nog serieus voor een president te pleiten. De verdienste van Willem-Alexander en Maxima, Beter Weters?

Op deze dag past het niet om kritische woorden over onze koning te zeggen. De discussie over het instituut monarchie in relatie tot democratie en gekozen worden, of er door geboorte voorbestemd voor te moeten zijn, moet maar op alle andere dagen van het jaar gevoerd worden. Persoonlijk vind ik dat Willem-Alexander het goed doet en dat zijn echtgenote daar door haar persoonlijkheid zeker aan bijdraagt.Ik heb met instemming en respect het interview met de vijftigjarige bekeken: Een hele kunst om je zo als mens te laten zien, zeker als je herinnerd wordt aan de persoonlijke verliezen die hij heeft geleden. Ons koningshuis is een symbool dat veel kost (dat kan mogelijk een paar pondjes minder), maar ook wat oplevert. Zeker op deze dag: Verbinding in plaats van verdeeldheid en veel plezier maken met zijn allen. De foto van mijn kleindochter met voor zich uitgestald de spulletjes voor de rommelmarkt is onbetaalbaar. Daar word ik blij van.De functie van koning(in) is in ons land vooral een symbolische geworden. Achter de schermen zal er ongetwijfeld nog wel invloed zijn, maar dat is niet te vergelijken met vorsten van de 19de eeuw en eerder. Hopelijk wordt het niet alleen een lintjeknipfunctie. Zowel koningin Beatrix als haar zoon hebben in de afgelopen decennia aangetoond dat een modern vorstenhuis dat durft mee te veranderen met het land, een samenbindende rol kan (blijven) vervullen.Het is mooi dat er nu bij velen een positief beeld is van het koningshuis, maar je weet ook dat het in ons land ook zomaar weer kan veranderen. De Oranjes zijn vorst bij de gratie Gods en ik hoop dat zij deze rol in ons land nog lang mogen vervullen.Laten we wel wezen: ze doen het zo gek nog niet. Ze werken zich een paar slagen in de rondte om op de hoogte te zijn wat er speelt in praktisch alle hoeken en gaten van het koninkrijk. En ze blijken ook nog zichtbaar van vlees en bloed. Mooi interview ook gisteravond met de koning, waarin dat nog eens bleek.Het instituut is niet van deze tijd, maar de personen die het ambt vervullen maken het beste er van. Het koningschap is tegenwoordig zo goed als geheel ceremonieel. Voor die rol een president kiezen is overdreven.Presidenten van landen bedienen veelal een specifieke achterban om aan de macht te komen. Zie de Republikein Trump in Amerika, Erdogan in Turkije en Hollande in Frankrijk. Bij een ceremonieel koningschap als staatshoofd is dat niet of nauwelijks het geval. In Nederland wijst de koning zelfs niet de Kabinetsformateur aan. Ons koningshuis is populair. Maxima is een idool! Willem-Alexander is sportief. Hij reed de Elfstedentocht.Zoals dit intelligente koningspaar nu functioneert is dat een weldaad voor de eenheid van ons land. De gevaren liggen evenwel altijd op de loer. Zoals onhandige uitspraken van Willem-Alexander en aankopen; om eens wat vroegere kwesties te noemen. Maar voorlopig waken parlement, kabinet, ervaren oud-politici als Wim Kok en de onafhankelijke pers voor uitglijders. En dat is in het belang voor Nederland!Toen Alex volwassen werd wilden mijn toenmalige, republikeinse, fractiegenoten (het was in Amsterdam) het einde van de monarchie bepleiten met een vlammend persbericht. De revolutionaire geest van de jaren zestig van de vorige eeuw was echter al ingeruild voor pragmatisme. Het deint enkel na via filosofische bespiegelingen zonder enige impact. Het bleef daarom ook toen bij een oproep aan de jonge prins om er vrijwillig vanaf te zien.Dertig jaar later heeft Willem-Alexander zich met trefzekere keuzes uitstekend ontwikkeld. Hij heeft aan sympathie gewonnen en het koningshuis heeft aanpassingsvermogen laten zien. Daardoor zijn de oranjes nog immer een niet te onderschatten verbindende factor. Discussie over afschaffing levert geen punten op en daarom vieren wij trouw onze Koningsdag. Wel zo leuk.Ik vind het koningshuis prima. Alhoewel ik ook vind dat het financieel wel wat minder kan en dat men gewoon, net als iedere Nederlander, belasting zou moeten betalen. Ik heb geen enkele behoefte aan een president en daarbij de narigheid die er bij komt kijken.Kortom: het is goed zo. Ik heb wel respect hoe het huidig koningspaar invulling geeft aan hun functie. Men heeft toch al met een aantal tradities gebroken en proberen een andere invulling te geven aan het koningshuis.