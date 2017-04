Stadjer Anita mag dineren met de koning

De jarige Anita Schuiling uit de stad is een van de 150 gelukkigen die vrijdag met koning Willem-Alexander mag dineren.

De koning had in februari een oproep gedaan aan mensen die op dezelfde dag als hij jarig zijn en een kroonjaar vieren. 'Ik ben op dezelfde dag jarig als de koning en ben ook nog even oud als hem geworden', aldus de 50-jarige Schuiling.



Zenuwachtig

Schuiling kijkt heel erg uit naar het diner. 'Ik ben nog niet zenuwachtig, maar dat kan nog komen.' Ze denkt wel dat ze zenuwachtig wordt als ze naast de koning komt te zitten. 'Ik zou mij in het begin heel erg ongemakkelijk voelen, maar daarna zou ik hem gewoon wat vragen. Ik ben heel nieuwsgierig naar de koning.'



Trots

De familie van Schuiling is heel trots dat ze met de koning mag dineren. Moeder Grietje heeft destijds het geboortjekaartje van Willem-Alexander ontvangen, omdat haar dochter op dezelfde dag geboren was. 'Ik hoorde prins Claus nog op de televisie zeggen dat hij zijn zoon de mooiste baby vond. Nou, ik vond mijn baby toen het mooist.'



Cadeau

Anita heeft zelf geen cadeau voor de koning, maar heeft van andere Noordelingen na een oproep wel cadeautjes gekregen om aan hem te geven. Zo heeft ze ook twee onderbroeken gekregen om aan de koning en koningin te geven. 'Ze zijn precies hetzelfde qua kleur en vorm, alleen de maat is anders. Leuk toch?'



Outfit

De outfit die ze morgenavond gaat aantrekken ligt al klaar. 'Ik heb een koningsblauwe jurk uitgezocht. Mijn zoon gaf hem een acht als cijfer, dus ik kan wel mee door, toch?'



Anita Schuiling wordt morgenavond samen met de 149 andere genodigden verwacht in Amsterdam. De avond zal afgesloten worden met een groepsfoto.

