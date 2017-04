Wegversmallingen in Grootegast hebben effect

(Foto: Google Street View)

Er wordt minder hard gereden op de Langeweg in Grootegast, nadat daar vorig jaar op een aantal plekken wegversmallingen zijn aangebracht. Tot de maatregelen reden auto's daar gemiddeld tussen de zestig en zeventig kilometer per uur, inmiddels ligt dat net boven de vijftig.

Kruispunt wordt aangepakt

Na een evaluatie van de gemeente met Handelsvereniging Grootegast en buurtvereniging De Driesprong is besloten om nu ook het kruispunt Langeweg-Hoofdstraat-Duisterburen-Lutjegasterweg aan te pakken.



Fietsers hoeven daar in de toekomst niet meer de kruising over te steken, maar kunnen voor of na het kruispunt de weg over.

