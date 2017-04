Burgemeester Zuidhorn met spoed opgenomen in het ziekenhuis

(Foto: RTV Noord)

Burgemeester Bert Swart van Zuidhorn is donderdagmiddag met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de gemeente.

In de middag werd Swart thuis onwel. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat.

