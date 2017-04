Groninger jeugd heeft meer hulp nodig dan landelijk gemiddelde

Ruim zestien procent van de jongeren tot 18 jaar in Hoogezand-Sappemeer krijgt jeugdhulp. Daarmee staat de gemeente bovenaan in de landelijke ranglijst. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek op uit onderzoek over vorig jaar.

Niet één gemeente in onze provincie komt onder het landelijk gemiddelde van elf procent. In Eemsmond, Pekela, Veendam, Menterwolde, Delfzijl en Oldambt ligt het percentage rond veertien procent. In de andere gemeenten is dit net boven de twaalf procent.Jeugdhulp bestaat uit het begeleiden en behandelen van jeugdigen met psychische problemen, een verstandelijke beperking of opvoedproblemen. In heel Nederland ging het om 367.000 jongeren tot 18 jaar die jeugdhulp kregen. Dat waren er iets meer dan het jaar ervoor, toen het er ongeveer 343.000 waren en ze 10 procent van alle jongeren beneden de achttien uitmaakten.Wethouder Oetra Gopal van gemeente Hoogezand-Sappemeer zegt: 'Je ziet vaak dat bij eenoudergezinnen sprake is van meerdere problemen. Bijvoorbeeld werkloosheid van de ouders, armoede of schuldenproblematiek hebben. Wat je in Noord-oost Groningen ziet, is dat een licht verstandelijke beperking tot problemen kan leiden.'Gopal: 'De afgelopen jaren hebben wij de cijfers geanalyseerd. Dat is de reden dat wij in een visiedocument hebben gezegd dat het een belangrijk bestuurlijk vraagstuk is dat jongeren kansen krijgen. Het is belangrijk dat een ieder verantwoordelijkheid kan pakken en zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in onze gemeente.'Ruim een kwart (27 procent) van de jeugdhulpjongeren was in 2016 afkomstig uit een eenoudergezin, terwijl in totaal 15 procent van alle meisjes en jongens opgroeit met maar één ouder.In de gemeenten Schiermonnikoog, Staphorst, Urk, Edam-Volendam en Rozendaal wordt jeugdhulp het minst verschaft, namelijk aan minder dan zes procent.