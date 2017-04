Veiligheid zwemlocaties verzameld in app

Op 1 mei begint het officiële zwemseizoen. Om te controleren of het water veilig is, is een speciale app ontwikkeld waarin informatie opgevraagd kan worden over de veiligheid van 800 zwemlocaties in Nederland.

De app die 'Zwemwater' heet, is ontwikkeld door de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij elke officiële zwemlocatie wordt een positief of negatief zwemadvies gegeven. Naast het zwemadvies is in de app ook informatie te zien over parkeerplekken, horecagelegenheden en bereikbaarheid van de locatie.Blauwalg kan leiden tot irritatie aan ogen of de huid. Het inslikken van de alg kan leiden tot hoofdpijn, overgeven en diarree. Sommige soorten zijn zo giftig dat die verlammingsverschijnselen of ademhalingsproblemen tot gevolg kunnen hebben, maar dat gebeurt zelden.De Zwemwater-app is te downloaden voor Android en voor iOS Overigens is de eerste blauwalg inmiddels al gesignaleerd in de Klinkenbergerplas in Oegstgeest.