Het SP-stempel ontbreekt nog op het provinciehuis

Voorzichtig, zo valt het opereren van de grootste coalitiepartij wel te omschrijven. De SP is voor het eerst aan de macht in de provincie Groningen en dat is wennen voor de socialisten. Een actievoerder is niet zomaar een bestuurder.

Wat waren ze blij. Eindelijk de grootste partij in de provincie. Afgerekend met de Partij van de Arbeid. De tranen stroomden bij lijsttrekker Sandra Beckerman over de wangen en de aanwezige SP'ers konden hun geluk niet op. Maar ze wisten ook: deze winst moeten we verzilveren aan de onderhandelingstafel.En dus ging er in de nacht van 18 op 19 maart 2015 een uitnodiging de deur uit naar alle partijen in de nieuwe Provinciale Staten. De SP nam het voortouw in de gesprekken, die ruim anderhalf maand later leidden tot een nieuwe coalitie met het CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks.Maar in een coalitie moet je soms ook punten slikken. En dat komt soms hard aan.De vijf partijen zaten nog niet in het zadel of de eerste tegenslag diende zich aan. Het provinciebestuur moest wel groen licht geven voor de bouw van de megastal van boer Buijs bij Bourtange.De aanvraag voor deze stal werd al gedaan voordat de landelijke en provinciale regels werden aangescherpt. De SP - normaliter faliekant tegen megastallen - stemde met pijn in het hart in met de komst van de stal.Vervolgens koos een meerderheid in het college ervoor om projectontwikkelaar Geveke goedkope woningen te laten bouwen in Blauwestad. SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar stemde tegen, zonder effect. Zijn partijgenoten in Oost-Groningen waren 'not amused'. De volgende bittere pil was een feit.Tussendoor tekende de onduidelijkheid over de herindeling zich af. De herindeling van onderop was tijdens de verkiezingscampagne een stokpaardje van de partij. Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) kreeg dan ook alle ruimte toen de breed gedragen gemeente Westerwolde zich aftekende. Maar in hoeverre valt de herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer te rijmen met 'van onderop'?En waarom is de provincie niet sturend aanwezig in de regio Zuidoost-Groningen? Hier komt geen fusie tussen Veendam, Stadskanaal en Pekela, gemeenten waar de SP een behoorlijke achterban heeft. Het lijkt erop dat Brouns de SP'ers te vriend wil houden.Ook de steun voor een miljoeneninvestering in Groningen Airport Eelde is niet 'des SP's'. Toen zich in de Staten een grote meerderheid aftekende voor dit voorstel, ging de SP toch maar mee. Schoorvoetend, dat wel.En de volgende tegenstelling in de coalitie kwam bij de laatste Statenvergadering aan bod. GroenLinks-gedeputeerde Nienke Homan wilde ruim baan voor de bouw van een tweetal windparken bij Delfzijl. De Staten gaven haar die vrijheid om deze windparken sneller te realiseren. Wéér een voorstel waar SP'ers niet juichend voor op de banken staan.De vraag is: hoe lang houden de principiële SP'ers in de fractie dit vol? Wil de SP koste wat kost de rit uitzingen en geen stampij maken over een aantal essentiële zaken? Dat kan, maar is de SP dan nog wel de SP?De coalitievorming is een duidelijke schets van architect Sandra Beckerman, met Jan-Hein Mastenbroek als technisch tekenaar. Nu Beckerman weg is, moet hij de SP-troepen leiden.Hij wordt gesteund door een aantal politiek onervaren Statenleden, al heeft hij met Jan Wolters wél een ervaren rechterhand.Nu is het voor de partij zaak om de SP-stempel duidelijk op dit college te drukken. De partij heeft een aantal belangrijke punten moeten laten varen, nu is het zaak dat het iets concreets binnen hengelt. Bij de SP zijn ze zelf tevreden met miljoenen voor leefbaarheid en zorg. Maar voor de kiezer zijn dergelijke begrippen holle kreten. De kiezer wil het kunnen zien, en dat is tot dusver onvoldoende het geval.