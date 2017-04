Initiatief wil vluchtroutes Duitsers in kaart brengen

Wandelen over de routes die Duitsers gebruikten om te vluchten voor het bewind van Adolf Hitler. Dat wil een groep oost-Groningers en Ostfriesen. De groep wil de routes in kaart brengen en informatieborden plaatsen

De vluchtroutes werden al vanaf 1933 gebruikt, bijna zeven jaar voordat de oorlog begon, vertelt initiatiefnemer Sara Lich. De routes waren deels bekend bij de nazi's. Lich: 'Er zijn heel veel verhalen over die tijd. We willen graag laten zien hoe de routes liepen en we vinden het belangrijk om deze routes in leven te houden.'Lich: 'We willen graag in contact komen met mensen van wie een vader, opa of ander familielid de route heeft gelopen. Zo willen we de verhalen in kaart gaan brengen. We willen informatieborden neerzetten om duidelijk te maken dat de route daarlangs heeft gelopen.'In oktober vorig jaar werd in Nieuw Statenzijl een eerste herdenkingspaneel onthult. Daarbij waren ondermeer de burgemeesters van Oldambt en Emden aanwezig. Op het paneel staan onder meer foto's van de route en achtergrondinformatie over de vluchtelingen.Sommige wegen waarover de vluchtroutes liepen zijn er niet meer. Lich: 'Je kunt niet over een boer zijn erf lopen. We gaan ook niet alles overhoop halen om de route te realiseren. Wel willen we er een bordje neerzetten om te laten zien dat de route daar liep.'Het initiatiefcomité heet 'Grensoverschrijdende Vluchtroutes 1933 - 1945' en is op zoek naar verhalen van nabestaanden van degenen die destijds hulp en onderdak boven aan de vluchtelingen. Er kan contact opgenomen worden met: vluchtroutes1933-1945@outlook.com