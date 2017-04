Nijland over bondscoach-soap: 'Schadelijk voor het Nederlandse voetbal'

FC Groningen-directeur Hans Nijland kijkt bezorgd naar de zorgelijke situatie rondom het Nederlands Elftal, dat sinds het ontslag van Danny Blind op zoek is naar een nieuwe bondscoach.

Landelijke media hebben de afgelopen week uit de doeken gedaan hoe de KNVB Henk ten Cate aanstelde als nieuwe bondscoach, maar 24 uur later trok Ten Cate zich alsnog terug. Nu wordt onderhandeld met Dick Advocaat.Ruud Gullit wordt mogelijk zijn assistent, terwijl Ten Cate Gullit juist níet mee mocht nemen van technisch directeur Hans van Breukelen. Tussendoor is ook Huub Stevens nog gepolst als opvolger van Blind.Nijland is op de hoogte van de chaotische zoektocht, maar geeft aan dat hij en zijn collega-directeuren (nog) niet gaan ingrijpen. 'Als Eredivisieclubs bemoeien we ons hier zijdelings wel tegenaan, maar wat kunnen we er aan doen?''De handelswijze van de KNVB komt totaal niet professioneel over. Dit is schadelijk voor het Nederlandse voetbal, we zitten in een zeer zorgelijke situatie. En dat is al vanaf het aanstellen van Guus Hiddink in 2014, met de afspraak dat zijn assistent Blind het daarna zou overnemen', zegt Nijland.'Maar het gaat niet alleen om de zoektocht naar de bondscoach. Er is meer aan de hand. Zo zitten er maar twee man in de directie van de KNVB, en er moeten nieuwe toezichthouders voor de Raad van Commissarissen komen', stipt Nijland aan.'Als clubs spreken wij daar onze zorgen over uit. Daar kunnen we ons dus wel concreet mee bemoeien, want er moet niet alleen een nieuwe bondscoach komen. Vooral de organisatiestructuur van de KNVB moet op de schop.''En dan hebben we nog de nieuwe opzet van de Eredivisie. Blijft de Eredivisie hetzelfde, of bestaat de competitie straks uit 16 clubs? Daar zijn wij overigens geen voorstander van', geeft Nijland nog fijntjes aan. 'Daar moeten we het als clubs ook nog over hebben. Dat gebeurt in juli. Het Nederlandse voetbal staat dus veel te wachten.''Maar ik kan je vertellen, ik heb het al druk genoeg met mijn eigen club. Gelukkig hebben we nu twee keer achter elkaar gewonnen, dus het is nu ietsje rustiger dan eerst', vervolgt hij telefonisch vanuit het buitenland.'Of ik een nieuwe speler aan het bekijken ben? Wat gaat jou dat aan', lacht de directeur. 'Ik verenig het nuttige altijd met het aangename, als ik in het buitenland zit.'