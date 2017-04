Honden bijten plukbos stuk

'Als je hier als baasje bij staat, heb je hartstikke goed door wat je hond doet. Sterker nog, iemand moet naast die boom hebben gestaan om de hond op te fokken.' Dat zegt boswachter Reinier Hartog van Natuurmonumenten over de schade aan het Kardinger plukbos in Groningen.

In 2010 plantten vrijwilligers uit de wijken rondom Kardinge tientallen fruit- en notenbomen. Inmiddels zijn al vele kilo's bessen, bramen en pruimen geplukt. Maar nu zijn meerdere bomen vernield.'Deze walnoot is enkele weken geleden aangeplant door vrijwilligers', vertelt Hartog. 'De boom is helemaal doorgebeten. Deze is afgeschreven.' Een eindje verderop staan al wat oudere appelbomen. 'Een paar weken geleden vroegen de vrijwilligers zich nog af of deze boom dit jaar voor het eerst appeltjes zou dragen. Nu gaat hij gewoon dood.' De appelboom heeft een doorsnede van acht tot tien centimeter. De lappen bast hangen er bij.Volgens Hartog heeft inspectie uitgewezen dat één of meerdere honden de boosdoeners zijn. 'Maar de baasjes zijn natuurlijk de echte schuldigen. Als het je niet lukt om je hond onder controle te houden, doe hem dan aan de lijn. Dit is respectloos naar de vrijwilligers toe.'De vrijwilligers lopen nu extra controlerondjes in het plukbos. De schade bedraagt honderden euro's.