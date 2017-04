Vanaf maandag weer treinen tussen Groningen en Hoogeveen

Het is dit weekend nog even doorbijten voor de treinreizigers tussen Groningen en Hoogeveen. Maar vanaf maandag gaan er weer treinen rijden tussen op het traject. De afgelopen twee weken werden er bussen ingezet.

In de twee weken werd gewerkt aan het spoor bij station Assen. 'Dit weekend wordt nog getest of de sporen en installaties werken en of de bovenleiding goed functioneert', zegt een woordvoerder van ProRail. Het werk is volgens planning verlopen. Jan Mulder, regiodirecteur ProRail: 'Wij hebben in vijftien dagen tijd veel werk verzet. De treinen kunnen weer rijden.'Ineke van Gent, regiodirecteur NS, zegt: 'Ik ben blij dat vrijwel al onze reizigers op stations snel een bus konden pakken en comfortabel naar het volgende station werden gebracht. Ook op Koningsdag konden we de feestvierders snel naar hun plek van bestemming brengen. Ik wil onze reizigers bedanken voor hun begrip en geduld de afgelopen weken.'Maandag worden kruidkoeken uitgedeeld aan reizigers op alle treinstations tussen Groningen en Hoogeveen. NS en ProRail geven deze attentie aan reizigers vanwege de overlast.