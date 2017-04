Miniatuur-balenperser uit Lauwerzijl staat op cover van Amerikaans tijdschrift

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Piet Bloed uit Lauwerzijl bouwt landbouwmachines op schaal na. Eén van zijn miniaturen verschijnt binnenkort op de cover van het Amerikaanse tijdschrift 'Toy Farmer Magazine'.

Fabelachtig

Dit pronkstuk is een op schaal nagebouwde John Deere strobalenperser 114W. 'De balen komen aan de zijkant eruit en worden met ijzerdraad gebonden', vertelt Bloed. Zijn fabelachtige collectie bestaat uit ruim duizenden miniaturen. Hij verzamelt én bouwt ze.



Nostalgie

Het gaat vooral om landbouwmachines van het merk John Deere. Bloed: 'Daar heb ik sinds mijn jeugd in gezeten, dus het is een stukje nostalgie. In 2005 ben ik gestopt met mijn gemengd bedrijf en toen had ik genoeg tijd voor deze hobby.'



Bloed verzamelt niet alleen machines van John Deere. Zo heeft hij meer dan achthonderd riemen met gespen van dit merk.

