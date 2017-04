Lopend Vuur: Ik heb vertrouwen in Dick Advocaat als bondscoach

Ronald Koeman werd het niet, net als Henk ten Cate, Frank de Boer en Louis van Gaal.

Zoals het er nu naar uitziet wordt Dick Advocaat volgende week gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Hij is de opvolger van de ontslagen Danny Blind.Advocaat moet proberen Oranje naar het WK te loodsen. Dat kan nog altijd, maar dan moet Nederland de resterende wedstrijden wel winnen.Dick Advocaat was al twee keer eerder bondscoach van Nederland en werkte over de hele wereld. Heb jij er vertrouwen in?