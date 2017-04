Bezoekers Knoalsternacht moesten wachten op extra bussen

Tientallen bezoekers van de Knoalsternacht moesten woensdagavond wachten op extra bussen voordat ze naar huis konden. De bussen waren zo vol dat niet alle reizigers meekonden.

Ook op het traject tussen Groningen en Delfzijl moesten woensdagavond extra bussen worden ingezet om alle passagiers te kunnen vervoeren.Dat blijkt uit een evaluatie van het OV-bureau Groningen Drenthe, dat terugblikt op het busvervoer rondom Koningsdag en -nacht.Vanwege het Kingsland festival in Groningen zijn donderdag op Koningsdag extra bussen ingezet. Daardoor werden verdere problemen voorkomen. Dankzij de extra bussen konden duizenden passagiers na afloop om 23 uur nog naar huis.Dit jaar werden er voor het eerst 's nachts busschoonmakers ingezet op advies van chauffeurs. De schoonmakers hebben containers vol blikjes en flesjes uit de bussen gehaald. Het OV-bureau is blij, en zet tijdens het Bevrijdingsfestival opnieuw schoonmakers in.Het Koningsnachtbusnetwerk in het noorden is inmiddels het grootste nachtbusnetwerk van Nederland. Met name de verbinding van Groningen naar Delfzijl en rondom stadskanaal wil het OV-bureau meer bussen inzitten.