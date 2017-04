Man rijdt onder invloed 55 kilometer per uur te hard

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 47-jarige bestuurder uit Harkstede is donderdagavond aangehouden toen hij 55 kilometer per uur te hard reed.

De man was onder invloed en reed op de Driebondsweg in Groningen. Hij had meer dan twee keer de toegestaande hoeveelheid alcohol gedronken.



Het rijbewijs van de man is ingenomen.

Door: RTV Noord Correctie melden