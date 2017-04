Expeditie Grunnen spot bijzondere vogels in Lauwersoog

Sst, in het riet van het Lauwersmeer is een zeldzame witoogeend gespot. Rob, Ronald en Suzanne mogen best even kijken als het maar zachtjes gebeurd. Of dat lukt zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Naast eenden werd er bij Lauwersoog nog veel meer gezien: surfers, tuktuk's en oesterzoekers. Beate is een van die zoekers. Samen met haar familie is ze speciaal naar de zeedijk gekomen voor deze lekkernij. Rob is ook zo'n lekkerbek en wilde de oesters wel even proeven.-Flinke stofwolken tijdens de grasbaanraches in Eenrum-Bommetjes maken in Winsum-Eendjes voeren in Den Andel-Oefenen voor het Nederlandskampioenschap Fanfare in Zuidhorn-En nog veel meer....De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!Expeditie Grunnen van zaterdag 29 april