Zeehondje 'Gijsje' heeft het niet gered

(Foto: Zeehondencentrum Pieterburen)

Zeehondje 'Gijsje' is vrijdag ondanks intensieve zorg overleden in Zeehondencentrum Pieterburen. De pup werd afgelopen zondag gered op zee en is het kleinste zeehondje dat ooit is opgevangen in Pieterburen.

Intensieve zorg

Zeehondencentrum Pieterburen gaf Gijsje een speciaal aangepast voedingsschema en aanpassingen in de normale verblijven. Vrijdagmorgen ging het nog goed en plaatste het centrum een filmpje van de voeding die het diertje had gekregen.



Te vroeg geboren

Normaal gesproken begint het geboorteseizoen van de gewone zeehond eind mei. 'Gijsje was een te vroeg geboren pup met een gewicht van net vijf kilo', laat het centrum weten. Het Zeehondencentrum heeft nog geen idee waarom de pup zo vroeg ter wereld is gekomen.



Doodsoorzaak onbekend

De pup wordt naar de diergeneeskundige faculteit van de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het Zeehondencentrum vindt het belangrijk om te achterhalen wat de doodsoorzaak kan zijn geweest, maar ook of er een reden kan worden gevonden voor de premature geboorte van Gijsje.



Bekijk hier beelden van zeehond Gijsje





Lees ook:

- Kleinste zeehondje ooit opgevangen in Pieterburen

- Provincie is positief over zeehondenopvang Termunterzijl

- Verhuizen de zeehonden straks van Pieterburen naar Lauwersoog? Zeehondencentrum Pieterburen gaf Gijsje een speciaal aangepast voedingsschema en aanpassingen in de normale verblijven. Vrijdagmorgen ging het nog goed en plaatste het centrum een filmpje van de voeding die het diertje had gekregen.Normaal gesproken begint het geboorteseizoen van de gewone zeehond eind mei. 'Gijsje was een te vroeg geboren pup met een gewicht van net vijf kilo', laat het centrum weten. Het Zeehondencentrum heeft nog geen idee waarom de pup zo vroeg ter wereld is gekomen.De pup wordt naar de diergeneeskundige faculteit van de Universiteit Utrecht gebracht voor nader onderzoek. Het Zeehondencentrum vindt het belangrijk om te achterhalen wat de doodsoorzaak kan zijn geweest, maar ook of er een reden kan worden gevonden voor de premature geboorte van Gijsje.

Door: RTV Noord Correctie melden