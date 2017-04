Magneetvisteam maakt Winsumerdiep schoon

(Foto: RTV Noord) (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Het is een keer wat anders: magneetvissen. In het water de bodem afstropen met een sterke magneet of haak in de hoop iets bijzonders te vangen.

Goede daad

Enkele jongeren vormen het Magneetvisteam Groningen. Zij besloten van hun hobby een goede daad te maken: ze 'visten' de bodem van het Winsumerdiep schoon. Ze haalden onder meer verkeersborden, fietsen en ander oud ijzer naar boven.



YouTube

'Wij gaan regelmatig op pad en zoeken verschillende plekken op', vertelt Jeffrey Torrenga. Het gekste dat ze ooit hebben gevonden is een stuk van een revolver. De meeste troep laten ze voor de gemeente liggen om op te ruimen.



Alles wat de jongeren vinden filmen ze en zetten ze op hun eigen Enkele jongeren vormen het Magneetvisteam Groningen. Zij besloten van hun hobby een goede daad te maken: ze 'visten' de bodem van het Winsumerdiep schoon. Ze haalden onder meer verkeersborden, fietsen en ander oud ijzer naar boven.'Wij gaan regelmatig op pad en zoeken verschillende plekken op', vertelt Jeffrey Torrenga. Het gekste dat ze ooit hebben gevonden is een stuk van een revolver. De meeste troep laten ze voor de gemeente liggen om op te ruimen.Alles wat de jongeren vinden filmen ze en zetten ze op hun eigen YouTube-kanaal

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden