150.000ste bezoeker tentoonstelling Rodin is binnen

Liesbeth Bos uit Utrecht was vrijdagmiddag de 150.000ste bezoeker van de Rodin-tentoonstelling in het Groninger Museum. Daarmee is de tentoonstelling de op twee na best bezochte ooit van het museum.

De Utrechtse was zich er niet van bewust dat er een tentoonstelling over de Franse kunstenaar in het museum was, maar is blij verrast. 'Gisteren zagen we dat Rodin er was. We dachten: daar moeten we heen.'Bos heeft geluk. Het is het laatste weekend dat de tentoonstelling in het museum is. Maandag vertrekken de beelden en schilderijen naar het buitenland.Museumdirecteur Andreas Blühm is verrast met het bezoekersaantal. Er was gehoopt op 130.000 à 140.000 bezoekers. Maar het werden er dus veel meer. Alleen de tentoonstellingenuit 2016 enuit 2002 trokken meer publiek.De Utrechtse bezocht de tentoonstelling samen met haar man en werd bij binnenkomst opgewacht door museumdirecteur Andreas Blühm. Ze kreeg een bos bloemen, een beeldje en de catalogus over de succesvolle tentoonstelling.