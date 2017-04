Borg wil schilderij laten 'thuiskomen' via crowdfunding

Landgoed Verhildersum wil graag een portret van een oud-bewoner aankopen. Het gaat om een schilderij van Edzard Jacob van Starkenborgh.

Edzard Jacob werd in 1673 op 16-jarige leeftijd borgheer. Hij is terug te vinden op het grote familieportret in de borg Verhildersum. Zijn tweede vrouw Anna Habina Lewe is schenkster van het Hinsz-orgel in de Petruskerk te Leens. In zijn jaren als bewoner heeft Edzard Jacob Verhildersum verbouwd.Met een crowdfundingactie willen de beheerders van Verhildersum in korte termijn geld inzamelen om het schilderij aan te kopen. Het bestuur doet een beroep op alle vrienden, bekenden en liefhebbers van Verhildersum om het mogelijk te maken om Edzard weer naar Verhildersum te halen. 'Het portret van Edzard Jacob Tjarda van Starkenborgh hoort op Verhildersum thuis', aldus Gerrit Alssema, directeur van Verhildersum.Het schilderij is in goede conditie. Het portret wordt op 3 mei geveild bij Sotheby's in Londen. De geschatte waarde van het schilderij ligt rond de negenduizend euro.Via de website van de borg kunnen mensen een toezegging doen om geld te doneren. De borg heeft al wat financiële steun ontvangen, onder meer van de Vereniging Rembrandt.