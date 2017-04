Bauke Mollema kent zijn knechten in de Giro d'Italia

(Foto: Trek-Segafredo)

Wielrenner Bauke Mollema weet welke ploeggenoten hem gaan helpen tijdens de Ronde van Italië. De 30-jarige Groninger staat volgende week vrijdag op het eiland Sardinië als kopman van Trek-Segafredo aan de start van de honderdste editie van de Giro.

Mollema gaat in de Italiaanse etappekoers voor een topklassering en rijdt een paar weken later de Tour de France als knecht van Alberto Contador.



Eindzege

De Nederlander deed in 2010 al eens mee aan de Giro en eindigde toen als twaalfde. Mollema richtte zich de afgelopen jaar vooral op de Tour, waarin hij steeds kon meestrijden om een plek in de top tien. In de jubileumeditie van de Giro mikt de Groninger op het allerhoogste, de eindzege.





De formatie van Trek-Segafredo bevat met de Italiaanse kampioen Giacomo Nizzolo ook een pure sprinter. De ploeg voor de Giro bestaat verder uit Eugenio Alafaci, Jasper Stuyven, Jesús Hernandez, Julien Bernard, Laurent Didier, Mads Pedersen en Peter Stetina.

