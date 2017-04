Noord Vandaag: 'Mark en Tjark' zingen voor het laatst bij de afwas

Het duo Mark en Tjark stopt, maar wie kent ze? De vader en zoon hebben al 500 optreden achter de rug in heel het land met hun show die de jaren zeventig ademt. Vanavond staan ze noodgedwongen voor het laatst op het podium.

Wie had kunnen denken dat volleybalclub Lycurgus zover zou komen? De ploeg speelt zondag de eerste wedstrijd van de finale om de landstitel. Verslaggever Karel-Jan Buurke dacht een half jaar geleden dat de kansen voor de ploeg 'nihil' waren.- De tentoonstelling over Rodin heeft 150.000 bezoekers naar het Groninger Museum getrokken. Maar het hadden er veel meer kunnen zijn.- Magneetvissers uit Winsum halen bijzondere spullen uit het water.- Ronald neemt een kijkje tussen de spullen van Henk Oosterhof die worden geveild.