College Tour: Is Ben Feringa nou een Groninger of Drent?

Geboren Drent Ben Feringa, wordt gezien als Groningse Nobelprijswinnaar. Maar waar voelt hij zichzelf nou het meest bij thuis? Het is een van de vragen die Feringa voor de kiezen krijgt tijdens College Tour. Het programma werd vrijdagavond uitgezonden.

600 studenten luisteren geboeid naar wat hij allemaal te vertellen heeft. De aflevering was vorige week donderdag al opgenomen. Presentator Twan Huys noemde het een hoogtepunt.Feringa vertelt in het programma onder andere over zijn uitvinding en hoe hij de afgelopen tijd als Nobelprijswinnaar heeft beleefd. 'Het is fantastisch. De trots die ik voel in Nederland en met name hier in het Noorden. En het meeleven van iedereen. Zo van je hoeft niet per sé van Harvard of Oxford te komen. Je kan dus ook via Leiden en Groningen een Nobelprijs winnen', vertelt Feringa.In het programma komt ook zijn familie aan het woord. Waaronder zijn broer, vrouw en dochters. Allen spreken lovende woorden over Feringa die een grote passie voor de wetenschap heeft maar ondanks dat hij daar veel tijd in steekt oog houdt voor de familie.Ook reageert de wetenschapper op vragen van studenten uit de zaal. De opnames voor het programma zijn vorige week al gemaakt in een bomvolle Stadsschouwburg in Groningen.?Zijn uitvinding is in het programma vergeleken met de film 'Ant Man'. Een superheld die zo klein kan worden als een mier en molecuul. Een mooie vergelijking al zegt hij het zelf. 'Precies. Dit is het', reageert Feringa. De ontdekking van de 'moleculaire motor', een roterende molecuul dat voortgedreven wordt door licht, heeft Feringa grote roem gebracht.Een student uit de zaal vroeg zich af of Feringa ook bang is dat zijn ontdekking mogelijk voor slechte doeleinden gebruikt gaat worden.'We weten allemaal dat de wetenschappelijke voor slechte dingen kan worden gebruikt. En dat is verschrikkelijk', vertelt de hoogleraar. Maar hij vindt niet dat de wetenschap tegen gehouden moet worden. 'Studenten en leerkrachten hebben een hele belangrijke rol om daar open over te blijven discussiëren'.Ook reageert Feringa op vragen over klimaatbeheersing, chemie tussen mensen en zijn afkomst.'Ik hou niet van grenzen. Niet van provincie of landen grenzen', vertelt Feringa. Een wetenschapper kent volgens hem geen grenzen. Hij woonde tijdens zijn jeugd op een boerderij in het Bourtangermoeras aan de grens met Duitsland.Een student uit de zaal was ook benieuwd hoe Feringa het vindt dat hij voorbij is gekomen in de Amerikaanse animatieserie The Simpsons. ?'Wauw... als dat het hoogtepunt van mijn carrière is dan mag ik heel erg tevreden zijn, wat kun je nog meer wensen', vertelt een lachende Ben Feringa.Zoals in elke College Tour mag de gast een boodschap geven aan de studenten. Feringa besluit: 'Volg je dromen en laat je niet te snel uit het veld slaan'.College Tour is terug te zien op Uitzending Gemist