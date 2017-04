Honderd medewerkers COA op straat door sluiting azc's

In totaal verliezen honderd medewerkers van het COA in het Noorden hun baan door de sluiting van meerdere azc's. Dat zegt Henk Wolthof, regiomanager van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

In Groningen gaan de asielzoekerscentra van Bellingwolde, Onnen en Oude Pekela dicht. Dit betekent volgens Wolthof niet dat deze medewerkers automatisch hun baan verliezen. Ze kunnen overgeplaatst worden naar azc's in Groningen, Drenthe of Friesland.Bij gedwongen ontslagen van medewerkers met een vast contract, wordt gekeken hoe lang zij al in dienst zijn. Degenen die er het kortst werken, verliezen als eerste hun baan. Vanaf februari volgend jaar, staan ze op straat.Voor medewerkers met een tijdelijk contract of uitzendkrachten houdt het al eerder op.De bewoners van het azc worden zoveel mogelijk rond de zomervakantie verhuisd. Kinderen kunnen dan hier het schooljaar afmaken en vervolgens op een nieuwe plek het nieuwe jaar beginnen. Uiterlijk 1 oktober zijn de azc's leeg.Het COA is nog steeds in staat een nieuwe vluchtelingengolf op te vangen, zegt Wolthof. Zelfs met de sluiting van de azc's blijft nog een keer zoveel bedden over als nodig. In totaal worden in het Noorden ongeveer 15.000 bedden bezet.Het azc in Oude Pekela wordt gesloopt. Volgens Wolthof waren de panden op. Er werd nagedacht over nieuwbouw. Nu is dat niet meer nodig. Wat er met het pand in Bellingwolde gaat gebeuren is nog onzeker. Het COA is eigendom van het gebouw. Daarom wordt nagedacht aan verhuur van het pand of verkoop.