Hateboer doet van zich spreken in wedstrijd tegen Juventus

Hateboer (rechts) viert de 1-0 met ploeggenoot Conti. (Foto: EPA/Paolo Magni)

Hans Hateboer was vrijdagavond belangrijk voor zijn ploeg Atalanta Bergamo. Hij mocht in de basis beginnen tegen de Italiaanse koploper Juventus. De wedstrijd eindigde in 2-2 en de voetballer was betrokken bij beide goals.





Juventus maakte daarna gelijk en kwam een paar minuten voor tijd zelfs op voorsprong. Toen iedereen dacht dat de punten mee zouden gaan naar Turijn, stoomde Hateboer op karakteristieke wijze naar voren.



De voorzet was vervolgens matig, maar via via kwam de bal toch bij Remo Freuler, die de gelijkmaker scoorde.



Atalanta staat vijfde in de Serie A, boven grote clubs als AC Milan, Inter Milan en Fiorentina.



Atalanta Bergamo komt op voorsprong:



De gelijkmaker van Atalanta Bergamo:





