Groningers dineren met Koningspaar

'Het was fantastisch. Het is net of ik droom, zo mooi.' Jur Roelofs is een dag na zijn Koningsdiner nog helemaal onder de indruk van de feestelijkheden. In totaal waren er drie Groningers aanwezig bij het Koningsdiner.

De 65-jarige inwoner van Nieuwolda was één van de 150 genodigden van het Koningspaar tijdens het verjaardagsdiner in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Roelofs is op dezelfde dag jarig als Koning Willem Alexander en werd net als twee andere Groningers ingeloot voor het Koningsdiner.Roelofs werd net al alle andere genodigden voorgesteld aan het Koningspaar: 'En dan geef je de Koning een hand en feliciteer je hem. En je geeft Maxima een hand en dan begint het sprookje toen werd het echt heel bijzonder'.De Nieuwolder roemt de ontspannen sfeer tijdens het diner. 'Zeventig jaar geleden kon dit nog niet zo, toen was het veel afstandelijk maar nu lijkt het wel oude jongens krentenbrood'. Roelofs is ook onder de indruk van de manier waarop Willem Alexander zijn koningschap invult. 'Hoe doet dat in 2017 precies zoals het moet.'Ook Mineke Bijlsma (60) uit Opende was bij het diner. Mineke: 'Het was grandioos. Echt geweldig. Ik zou willen dat ik heel veel mensen mee had kunnen nemen, want het is een ervaring die je je leven lang niet vergeet. Het servies was prachtig blauw met goud erop en er waren mooie kristallen glazen. De bloemstukken waren zo mooi dat je denkt: zou het echt of nep zijn?'Binnenkort gaat de Koning een bezoek brengen aan Opende. Mineke: 'Ik heb een enveloppe gemaakt en gevuld met folders van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. Ook heb ik er een briefje ingedaan met een uitnodiging dat het leuk zou zijn als hij woensdag zou komen met wat neefjes en nichtjes, want het is ook echt een familieman.' Mineke kon het helaas niet briefje helaas niet overhandigen aan de Koning, omdat hij druk bezet was met de andere gasten.De derde aanwezige Groninger was Stadjer Anita Schuiling (50). In de uitzending van de VARA-talkshow Pauw was vrijdagavond een filmpje te zien, waarin de Koning oproept om met alle aanwezigen te gaan zingen. Daarop wordt het lied 'Lang zullen ze leven' ingezet. Anita: 'Dat was natuurlijk waanzinnig, zingen voor jezelf. Wanneer doe je dat nou?'Op het menu stond een driegangendiner met onder meer zalmtompouce met gerookte forel, gebakken rundersteak, witlof en aardappelkroketjes. Anita: 'Ik heb vegetarisch gegeten. Iets met rode biet en granny smith.'Na afloop is op de Dam met de aanwezigen en het koningspaar een zogeheten gigapixel-foto gemaakt. Dit is een foto met een zeer sterke camera, waarop iedereen scherp te zien is. De foto is hier te bekijken.