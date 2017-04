Politie arresteert drie Pekelders voor poging tot inbraak

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie inwoners van Oude Pekela aangehouden voor poging tot inbraak. Het gaat om mannen van 25, 31 en 47 jaar.

Op bewakingscamera's was te zien dat een man op het afgesloten terrein liep van een verdeelstation aan het Beneden Veensloot in Meeden. Agenten zagen dat er daar een gat in het hekwerk was geknipt maar troffen niemand aan.



In de directe omgeving werd wel een auto aangetroffen met daarin drie mannen. In de wagen lag inbrekersgereedschap waaronder een grote knipschaar. De politie heeft het drietal aangehouden als verdachten van poging tot inbraak en ingesloten.

Door: RTV Noord