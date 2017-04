Gerrit Krolbrug in Groningen afgesloten voor verkeer

(Foto: Martin Nuver / 112 Groningen)

De Gerrit Krolbrug aan de Korreweg in Groningen is afgesloten voor verkeer.

De pontonbrug over het Van Starkenborghkanaal is gisteravond beschadigd door een aanvaring met een boot.



Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden. Voetgangers en fietsers kunnen nog wel gebruik maken van de voetgangersbrug. Hoe lang de afsluiting duurt is nog onduidelijk.

Door: RTV Noord Correctie melden