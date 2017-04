Politie zoekt getuigen mishandeling Koningsnacht

(Foto: FPS (Jos Schuurman))

De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling in de Peperstraat in Groningen tijdens Koningsnacht.

Licht uit

Het slachtoffer liep rond 3 uur door de Peperstraat toen 'het licht bij hem uitging.' Na enige tijd werd het slachtoffer wakker en liep hij door. Zijn vrienden wezen hem erop dat hij gewond was aan zijn hoofd.



Ziekenhuis

Het slachtoffer ging later naar het ziekenhuis. Toen bleek dat zijn kaak op twee plaatsen gebroken is. De politie heeft het vermoeden dat het slachtoffer niet gevallen is of iets dergelijks, maar dat er sprake is geweest van een mishandeling.

Door: RTV Noord Correctie melden