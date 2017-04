Eindexamen komt in zicht: scholieren ook in het weekend naar school

Het is misschien even wennen voor leerlingen van het Maartenscollege in Haren: in het weekend naar school. Ze moeten er zelfs voor betalen. Maar ze doen het voor het goede doel: slagen voor hun eindexamen.

De school geeft namelijk examentrainingen aan vmbo, havo en vwo-scholieren die volgende maand examen moeten doen. Leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak, kunnen een bijspijkerles volgen.Een van hen is Marijn Bruins. De havo-scholiere vindt het wel apart om in het weekend in de klas te zitten: 'Normaal heb ik het weekend vrij voor sport en andere dingen, maar nu is het... leren.'Bruins volgt samen met vijf andere klasgenoten de aardrijkskundetraining. Ze staat een ruime voldoende, maar is toch nog wat onzeker. 'Ik ben zelf een beetje een stresskip, dus ik wil me gewoon zo goed mogelijk voorbereiden op de examens.'Een training duurt drie uur en wordt gegeven door eens student van de Hanzehogeschool of de Rijksuniversiteit Groningen. Sommigen van hen geven les in het vak dat ze studeren, anderen geven les in het vak waar ze goed in waren op de middelbare school. Zoals Marieke Bergsma.Ze studeert Rechten en geeft bijles in aardrijkskunde. 'Ja, totaal iets anders, maar je neemt het even door en dan lukt het wel. Ik heb er zelf ook eindexamen in gedaan en dat ging prima. En ik vind het zelf ook heel leuk, een beetje vulkanen bekijken en zo', vertelt ze lachend.Het Maartenscollege is de enige school in onze provincie die de examentrainingen op deze manier aanpakt. De trainingen worden gecoördineerd door Jeroen Stoffels, die ook economiedocent is aan het Maartenscollege. De school doet dit nu al vijf jaar en ziet de slagingspercentages stijgen.'Ongeveer de helft van de eindexamenkandidaten volgt minimaal één training. Of er nou meer mensen slagen hierdoor weet ik niet, maar iedereen die heeft gevolgd heeft het vak uiteindelijk gehaald, dus het helpt zeker.'De school vraagt een bijdrage van dertig euro per training voor de bijles, omdat er extra kosten worden gemaakt. 'Maar volgens mij is dat geen drempel om een training te volgen. Het wordt wel wat lastiger om alle trainingen te volgen, maar daarvoor is het niet bedoeld. Het is echt voor de vakken waar je wat meer moeite mee hebt', vertelt Stoffels.De trainingen worden nog een aantal weekenden gegeven. Op woensdag 10 mei beginnen de eindexamens. Echte spanning is nog niet te merken bij de leerlingen. 'Maar dat komt vast wel in de week dat het begint. Dan begin ik het denk ik wel te voelen', zegt Bruins.