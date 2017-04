13-jarige jongen uit Stad wordt al enkele dagen vermist

(Foto: Politie)

De 13-jarige Fares el Abrashi wordt sinds afgelopen woensdag 26 april vermist. De jongen is vanaf huis weggegaan en sindsdien ontbreekt elk spoor.

Fares droeg een rood/oranje gewatteerd jasje, zwarte stoffen joggingbroek en grijs/witte Nike Air Max sneakers. De jongen is 172 cm groot en heeft blond haar en bruine ogen.



De politie vraagt mensen die informatie hebben over de vermissing om contact op te nemen via telefoonnummer 0800-6070.

Door: RTV Noord Correctie melden