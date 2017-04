Pas na het weekend meer duidelijkheid over beschadigde Gerrit Krolbrug

Rijkswaterstaat meldt dat pas maandag meer duidelijkheid is over hoe lang de Gerrit Krolbrug is afgesloten voor autoverkeer. Ook is dan meer bekend over de schade aan de brug.





De oorzaak van de aanvaring is nog steeds onbekend. Autoverkeer wordt met borden omgeleid. Voetgangers en fietsers kunnen de loopbrug gebruiken.



Het schip ligt nog naast de brug voor het afhandelen van de verzekering.



