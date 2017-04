Warenmarkt Grote Markt heeft andere route

De warenmarkt op de Grote Markt in Groningen loopt vanaf vandaag via een nieuwe route, die vanaf de Oude Ebbingestraat in de richting van de Vismarkt loopt. Aanleiding van de nieuwe route is om ruimte te maken voor kleine evenementen op de Grote Markt.

Wethouder Joost van Keulen: 'Het functioneert prima. Het is ook prachtig weer vandaag voor de markt. Voorheen stonden de kraampjes nogal versnipperd. In overleg met de marktondernemers hebben we dit veranderd. Het is nu volstrekt duidelijk waar je moet zijn voor je spulletjes. Achter de kraampjes is nu ruimte voor kleine evenementen.'Vertegenwoordiger van de marktkooplui Martie Bleeker zegt: 'We wilden aan het college laten zien dat we goed kunnen samenwerken met evenementen. Door het wegvallen van een aantal ondernemers is er ruimte gekomen voor een nieuwe indeling. We hebben nu een mooie route kunnen maken. We kijken uit naar een aantal mooie evenementen, zoals de schaatsbaan in het najaar.'Bleeker: 'Ondernemers zijn over het algemeen altijd bang en behouden voor grote veranderingen. Maar op een gegeven moment ontstaat er een wisselwerking tussen gemeente en marktondernemers. Dan ontstaat er een sfeer waarin de ondernemers iets aannemen, ondanks dat ze kritisch zijn. We hopen op deze manier er een mooier Groningen van te kunnen maken.'