Oranje Nassau blijft in de race om directe handhaving

(Foto: CVW Oranje Nassau/Twitter)

Oranje Nassau heeft zaterdagmiddag in de hoofdklasse B een belangrijke overwinning geboekt. In Aalten werd AZSV met 2-1 verslagen. Hierdoor is directe degradatie in ieder geval afgewend door de Groningers. Dronten en Barneveld spelen volgend jaar in de eerste klasse.

Gat weggewerkt

Doordat concurrent onderin NSC Nijkerk verloor blijft de ploeg van coach Patrick Zwart in de race om directe handhaving. Het gat met de veilige twaalfde plaats is nu één punt omdat Flevo Boys wist te winnen van Staphorst en tot nu toe 32 punten verzamelde. ON staat gelijk met NSC Nijkerk op 31 punten, maar moet door een minder doelsaldo genoegen nemen met de veertiende plaats.



Doelpunten

De doelpunten in Aalten vielen in de tweede helft. Na een uur spelen zette Max Blaauw de gasten op het goede spoor door de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. Een kwartier voor tijd besliste Marco van der Heide de wedstrijd. Maurice Bartelds redde in de blessuretijd de eer voor de thuisploeg.



Stand

Oranje Nassau heeft 31 punten uit 28 wedstrijden met nog twee duels op het programma. De nummers dertien en veertien spelen aan het einde van de reguliere competitie nacompetitie om lijfsbehoud.



Door: RTV Noord Correctie melden