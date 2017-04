Jong FC Groningen onderuit tegen Ijsselmeervogels

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag op eigen veld met 1-0 verloren van koploper Ijsselmeervogels. De thuisploeg speelde een prima wedstrijd op sportpark Corpus den Hoorn, maar vergat zichzelf te belonen door niet scherp te zijn in de afwerking van de kansen.

De Groningers begonnen goed aan de wedstrijd. Een schot van Michael Breij werd gered door doelman Jaimy Schaap. De gasten kwamen na twintig minuten spelen op voorsprong. Soufian Moro kwam op twintig meter van het doel in balbezit en schoot de bal in de korte hoek langs Groningen-doelman Stefan van der Lei: 0-1. De thuisploeg zette de koploper vervolgens vast op eigen helft.Voor rust kwam Ajdin Hrustic namens de ploeg van coach Alfons Arts nog in kansrijke positie, maar zijn schot ging over. Hrustic bleef de gevaarlijkste speler aan de kant van FC Groningen. In de tweede helft schoot hij na een uur spelen een vrije trap gevaarlijk in, maar Schaap bracht redding. Ook een schot van de aanvaller was niet doeltreffend en ging net naast.Vlak voor tijd kreeg Tim Waterink nog een kans op de gelijkmaker. Hij schoot vanuit een moeilijke hoek naast. FC Groningen onder 23 zakt door deze nederlaag naar de twaalfde plaats in de derde divisie met 39 punten uit 32 wedstrijden. Er staan nog twee wedstrijden op het programma voor de ploeg van coach Alfons Arts. De uitwedstrijd tegen ONS Sneek en de thuiswedstrijd in het Noordlease stadion tegen FC Lisse.