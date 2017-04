Noodopvang Beerta verdwijnt voorlopig niet

De noodopvang in Beerta zal voorlopig niet worden ontmanteld. Het gemeentebestuur van Oldambt had in een eerder stadium met het COA de afspraak gemaakt dat de opvang op 2 mei verdwenen zou zijn.

Maar dat gaat niet lukken, zegt het COA. 'Door krimp in onze organisatie halen we de planning niet', laat de organisatie weten. 'We vinden het zelf ook heel vervelend, maar we hopen op begrip.'Dat begrip is er in Beerta in elk geval niet. 'Het is belachelijk', zegt Mark van Esveld. 'De afspraak was dat het COA 2 mei zou afbreken, die afspraak wordt nu geschonden. Wat mij betreft hoeft het COA zich in Beerta niet meer te melden voor een nieuw azc als het zo met de inwoners omgaat.'Ook het gemeentebestuur van Oldambt is niet blij en heeft in februari een brief gestuurd naar het COA om te wijzen op de afspraak. Maar het COA heeft besloten de noodopvang voorlopig te laten staan. Het college van Oldambt wil het COA deze week via een brief alsnog wijzen op haar verantwoordelijkheid.Dat gaat fractievoorzitter Engel Modderman (VCP) niet ver genoeg. 'Zo'n brief brengt natuurlijk niks teweeg. Daar lacht het COA om. Het college moet de druk opvoeren, zodat het COA alsnog aan de slag gaat: 2 mei is 2 mei en geen dag later', zegt hij.Het gemeentebestuur van Oldambt dringt aan op een strakke planning. 'We staan in ons hemd', geeft burgemeester Pieter Smit aan.Het COA hoopt dat er op korte termijn een gesprek komt met de gemeente Oldambt om een oplossing te vinden voor de situatie.