Ollies, slides en andere moves in Expeditie Grunnen

Hij is amper drie turven hoog, net zes en kan skaten als de beste. Pelle is net zo handig met zijn skateboard als een profvoetballer met de bal. Wat 'ie allemaal kan met zijn board zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Het oude zwembad in de Groningse wijk Vinkhuizen is een paar jaar geleden omgebouwd tot supervet skatepark. Vandaag is er een wedstrijd voor de jeugd tot zestien jaar. Wie laat in een minuut de vetse, gaafste en moeilijkste tricks zien?Verder was het zaterdag 'the day after' de wedstrijd Atalanta Bergamo tegen de Italiaanse koploper Juventus waar oud FC Groningenspeler Hans Hateboer een glansrol in had. Het expeditieteam ging op bezoek bij zijn ouders en ontmoette daar ook Zizou, de bulldog van Hans.- 150 kilometer op fietse- schuurverkoop voor het goede doel- een bankje vol glas- en nog veel meer....