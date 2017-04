Live: Donar - New Heroes

De basketballers van Donar spelen zaterdagavond in MartiniPlaza de derde wedstrijd van de halve finale tegen New Heroes uit Den Bosch. De wedstrijd is live te volgen bij RTV Noord.

De Groningers wonnen de eerste twee wedstrijden van de best-of-seven serie. Het eerste duel in Groningen eindigde in 84-76. De tweede wedstrijd in Den Bosch eindigde in maar liefst 60-96. Hierdoor heeft het team van coach Erik Braal nog twee overwinningen nodig om zich te plaatsen voor de finale.De wedstrijd begint zaterdagavond om 19.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream op onze website. Het commentaar wordt verzorgd door verslaggever Karel-Jan Buurke en analist Hein Gerd Triemstra.Volg de derde ontmoeting in Martiniplaza tussen Donar en Den Bosch hier: