Twee auto's betrokken bij ongeval Groningen

(Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

Bij een ongeval aan de Middelberterweg in Groningen is een gewonde gevallen. Drie kinderen en een andere persoon zijn met de schrik vrij gekomen.

Bij het ongeval waren twee auto's betrokken. Er was sprake van een voorrangsfout.



De gewonde is met nekklachten naar een ziekenhuis gebracht. Aan de kinderen is een knuffelbeer gegeven voor de schrik.

Door: RTV Noord