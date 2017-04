Damster derby krijgt gedroomde winnaar

(Foto: Henk Elderman / RTV Noord)

De Pelikanen heeft de laatste Damster voetbalderby gewonnen. De ploeg versloeg 'buurman' Appingedam met 4-1. De seniorenteams fuseren met ingang van volgend seizoen. Bij de jeugd is dat al drie jaar het geval.

Derby

Het duel is niet alleen een derby. Er staan meer belangen op het spel. De elftallen bungelen onderaan in de derde klasse C van het zaterdagvoetbal. Het verschil is één punt in het voordeel van De Pelikanen. Aan een gelijkspel heeft niemand iets. Om de hoop levend te houden om ook volgend seizoen in de derde klasse C te blijven, is het beste dat De Pelikanen wint. En dat gebeurt. Ook nog eens zonder onderling afspraken te maken.



Veilige haven

Reza Fambrene scoort twee keer voor de thuisploeg. Daan van Dortmont en Dennis de Vries hebben ook hun aandeel. De derde goal van De Vries brengt De Pelikanen definitief in veilige haven. Bij de stand 2-1 pegelt hij een vrije trap via de onderkant van de lat binnen.



Doek gevallen

Door de nederlaag is zo goed als zeker het doek gevallen voor Appingedam. De Pelikanen moet er hoogstwaarschijnlijk via de nacompetitie voor zorgen dat de fusieclub DVC (Damster Voetbal Combinatie) derde klasser blijft.

Door: Henk Elderman Correctie melden