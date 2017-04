Ottema wint PWZ Zuidenveldtour

Rick Ottema archief (Foto: Theo Sikkema)

Wielrenner Rick Ottema uit Muntendam heeft zaterdag de 26e editie van de PWZ Zuidenveldtour in Nieuw Amsterdam gewonnen. Op de streep klopte hij medevluchters Joey van Rhee en Stef Krul.

Kopgroep

In de koers over 200 kilometer ontsnapten al snel negen koplopers die een maximale voorsprong van twee minuten wisten te realiseren. Van Rhee en Krul zaten in deze kopgroep. Toen de overige zeven renners werden ingelopen sprong Ottema naar het wiel van de twee. Deze drie coureurs bleven uit de greep van het jagende peloton.



Sprint

Tijdens de twee plaatselijke rondes in Nieuw Amsterdam kwam het peloton niet meer dichterbij. Ottema bleek de rapste in de sprint waarin Krul al snel moest afhaken. De Groninger klopte Van Rhee vervolgens op de eindstreep. Sven Kramer reed ook mee in het peloton. Hij moest afstappen in de laatste lokale ronde, vijf kilometer voor de finish, en bleek zijn sleutelbeen gebroken te hebben bij een valpartij.

