Donar wint weer en staat met anderhalf been in finale

Donar heeft zaterdagavond ook de derde wedstrijd in de halve finale tegen New Heroes uit Den Bosch gewonnen. Het werd in Martininplaza 77-64 in Gronings voordeel. Dinsdag volgt de vierde wedstrijd in Den Bosch.

New Heroes bood de eerste helft goed partij. Donar had het lastig met het vechtbasketbal van de Brabanders. De aanval kwam niet los bij de ploeg van coach Erik Braal. Bij rust was het 31-32 in het voordeel van New Heroes.Zoals wel vaker dit seizoen maakte Donar het beslissende verschil in het derde kwart. Na een eigen score ontfutselde Tjoe de Paula de bal van zijn tegenstander en bracht het verschil op 59-49 in het voordeel van de thuisploeg.Hiermee was het verschil gemaakt. New Heroes probeerde nog terug te komen in het laatste kwart, maar kwam eigenlijk geen moment meer dichterbij. De Brabanders gooiden de handdoek in de ring en Donar kon na veertig minuten basketbal een 77-64 zege noteren.De tussenstand in de best-of-seven is nu 3-0 in het voordeel van de Groningers. Aanstaande dinsdag 2 mei kan Donar het kwarwei afmaken. Dan volgt de vierde wedstrijd in Den Bosch.