Robben evenaart Cruijff met tiende landstitel

(Foto: nos.nl)

Arjen Robben heeft zaterdag met zijn tiende landstitel Johan Cruijff geëvenaard. De 33-jarige Groninger werd met Bayern München voor het vijfde jaar op rij en de zesde keer in totaal kampioen van Duitsland.

Titels

Robben veroverde eerder landstitels in Nederland (met PSV in 2003), in Engeland (met Chelsea in 2005 en 2006) en in Spanje (met Real Madrid in 2008).





Vijfde titel op rij

De vleugelspits verhuisde in de zomer van 2009 naar München en werd in zijn eerste jaar bij Bayern meteen kampioen van de Bundesliga. In 2013, 2014, 2015 en 2016 was de 'Rekordmeister' weer de beste en zaterdag volgde de vijfde titel op rij.







Gelijk met Cruijff

Robben kwam op gelijke hoogte met Cruijff, de meest succesvolle Nederlandse voetballer met tien landstitels. De beroemde nummer 14 werd acht keer kampioen met Ajax, één keer met FC Barcelona en tot slot in 1984 met Feyenoord.



Ruime zege

De 'Rekordmeister' verzekerde zich zaterdag met een klinkende overwinning op VfL Wolfsburg (0-6) van de titel in de Bundesliga. Robben nam het vierde doelpunt voor zijn rekening.



Concurrent

De ploeg van trainer Carlo Ancelotti kon in Wolfsburg de titel veiligstellen doordat de enige overgebleven 'concurrent' RB Leipzig eerder op de dag niet verder was gekomen dan 0-0 tegen FC Ingolstadt 04.



Kampioensschaal

Met nog drie speelrondes te gaan, heeft Bayern München nu een onoverbrugbare voorsprong van tien punten op Leipzig. De grootmacht uit Beieren krijgt de kampioensschaal na de laatste wedstrijd van het seizoen, op 20 mei thuis tegen SC Freiburg.

Door: RTV Noord