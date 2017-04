Midstars verliest play-downs van Westa

Colin Rengers van Midstars archief (Foto: Ivo Lint/TTV Midstars)

Midstars is er zaterdag niet in geslaagd een beslissingswedstrijd af te dwingen tegen Westa. Na de 2-3 nederlaag vorige week in Middelstum ging de formatie van coach Gert Stulp nu in Wessem met 3-1 onderuit.

Beslissingsduel

Dit betekent dat Westa in de eredivisie blijft. Midstars is nu aangewezen op een beslissingswedstrijd. Deze zal op 6 mei gespeeld worden op neutraal terrein. Tegenstander van de Groningers is Hilversum.



Laatste plek

De verliezer van dit duel degradeert naar de eerste divisie. De winnaar speelt nog één wedstrijd om de laatste plek in de eredivisie tegen de nummer twee van de 1e divisie Scyedam uit Schiedam.



