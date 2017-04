Groene Uilen ondanks zege niet naar finale

De basketballers van De Groene Uilen zijn er zaterdag ondanks een 57-65 overwinning tegen Grasshoppers niet in geslaagd om de finale van de Final Four te bereiken. De heenwedstrijd ging met 55-69 verloren. Het gewenste verschil van vijftien punten werd zaterdag niet gehaald.

Toch speelde de ploeg van coach Hans Nieboer een prima wedstrijd in Katwijk. Het favoriete Grasshoppers werd constant onder druk gezet en wist hier niet meer om te gaan. Omdat het schot aan de kant van Groene Uilen goed viel en de verdediging goed stond was het bij rust 28-38 in het voordeel van de gasten.Ook in de tweede helft bleven de Groningers de bovenliggende partij. In het laatste kwart liep de voorsprong op een gegeven moment zelfs op tot achttien punten. Dit was genoeg geweest om de thuisnederlaag weg te poetsen. In de slotfase kon Groene Uilen dit verschil echter niet vasthouden.Grasshoppers zette alles op alles om de schade beperkt te houden en slaagde hier uiteindelijk met pijn en moeite in. Groene Uilen won verdiend, maar de marge van acht punten was niet genoeg voor een plek in de finale.Hiermee is het seizoen van De Groene Uilen meteen ten einde. Topscorer aan de kant van de Groningers was Frank Hoogesteger met twintig punten.