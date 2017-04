De slag om Groningen in Andere Tijden

April 1945. Een groot deel van Nederland is bevrijd door de geallieerden, maar in het noorden biedt de Duitse bezeer nog grote weerstand. De Canadezen denken de stad Groningen in één dag te bevrijden, maar dat liep anders. In Andere Tijden ging het zaterdagavond over de slagen om Groningen en Delfzijl.





Raketwerper

De Canadese Stan Butterworrth (93 jaar), heeft samen met zijn broer Fred gevochten voor de vrijheid van stad Groningen. Fred heeft de slag om Groningen niet overleefd. Zijn tank werd geraakt door een Duitse raketwerper. Hij was de eerste militair die sneuvelde voor de bevrijding van Groningen.



Delfzijl

Na de bevrijding van de stad trokken de Canadezen door naar Delfzijl. De strijd om Delfzijl Pocket, zo noemden de Canadezen het gebied waar de Duitsers ingesloten zaten. 'We begrepen niet waarom sommige Duitse soldaten tot het bittere eind bleven doorvechten', zegt de 93-jarige Canadese Paul Wile.



Tot het eind

De strijd om Delfzijl duurde lang en heeft vele slachtoffers geëist. 'Er wordt tot de laatste man en de laatste kogel gevochten door de Duitsers', aldus Joël Stoppels in het programma.



