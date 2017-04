Omroep Viviana overhandigt cheque van 1500 euro aan zieke Geuko

Omroep Viviana Oosterlengte, de huisomroep van de stichting Oosterlengte, heeft zaterdag een waardecheque van 1500 euro aan de vader en opa van de 4-jarige ernstig zieke Geuko van Lang overhandigd.

Geuko lijdt aan de ziekte AFM (acute Flacid meylitis). Hij kan nauwelijks meer bewegen en heeft moeite met zelfstandig ademhalen.Presentatoren Marianne Klaassens en John Scheeres hebben naar aanleiding van het verhaal van Geuko een actie via Facebook gestart. Daarnaast werd er op 5 april een benefietuitzending gehouden die 310 euro opleverde. Samen met de actie van Facebook werd er uiteindelijk 1500 euro opgehaald.Marianne en John hadden niet gedacht dat ze dit bedrag met de actie zouden ophalen. 'In eerste instantie gingen we uit van 100 euro, maar dat ging even anders', aldus de presentatoren.